FC Barcelone : la mauvaise nouvelle est tombée pour Sergi Roberto

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Sergi Roberto. Avec une sérieuse propension à passer beaucoup plus de temps hors des terrains que dessus. Ce fut déjà le cas l'année dernière avec différentes blessures et de nombreux matches ratés. Et ce sera encore le cas dans les prochains mois. Déjà absent depuis quelques jours pour une lésion du muscle fémoral droit de la cuisse droite, Sergi Roberto va en effet passer sur le billard.

C'est le FC Barcelone qui l'a annoncé ce jours dans un communiqué. L'opération aura lieu à Turku, en Finlande. Selon certains médias, le joueur pourrait être out lors des quatre prochains mois.

❗ COMMUNIQUÉ MÉDICAL@SergiRoberto10 subira une intervention chirurgicale afin de soigner sa blessure au muscle droit fémoral de la cuisse droite.



L'intervention sera réalisée par le Docteur Lasse Lempainen, sous la supervision des Services Médicaux du Club pic.twitter.com/syMbmby30W — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) December 1, 2021