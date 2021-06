FC Barcelone : la MSN reformée pour un dernier combat

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le football sud-américain traverse l'une de ses crises institutionnelles dont il a le secret. Reportée à cette année, comme l'Euro, à cause de la crise sanitaire, la Copa América devait se dérouler en Colombie et en Argentine. Deux pays n'ayant pas de frontière en commun, ce qui est déjà une aberration mais passons… La Colombie s'est retirée un mois avant le début de l'épreuve car trop impactée par le covid-19. L'Argentine s'est alors dit prête à accueillir toutes les équipes… avant de renoncer à son tour suite à une nouvelle vague de contaminations !

Unis pour ne pas disputer la Copa América

Le Brésil de Jaïr Bolsonaro s'est alors présenté en sauveur du continent. Alors que la nation fait face elle aussi à une vague inquiétante, le président brésilien a estimé contre l'avis de tous que la Copa América pourrait se dérouler sans problème sur son territoire. Ce n'est pas l'avis de la municipalité de Rio de Janeiro, qui envisage de refuser d'accueillir des matches. Ce n'est pas non plus l'avis des internationaux brésiliens, qui veulent boycotter l'événement.

Mais pour éviter des représailles de la Conmebol, la Seleçao cherche des alliés parmi les autres participants. Neymar a donc contacté les capitaines des neufs autres nations censées disputer la Copa América. Il y a d'abord eu des réticences, comme nous l'avons relayé hier mais aujourd'hui, un consensus a été trouvé. Déjà, les dix capitaines ont refusé un entretien vidéo avec Bolsonaro, qui voulait les convaincre de jouer. Et surtout, les trois plus grandes nations sud-américaines, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay, sont désormais bien décidées à ne pas jouer. Messi, Neymar et Suarez réunis pour un dernier beau combat. On aurait préféré que ce soit sur le terrain…