FC Barcelone : la petite phrase de Xavi au vestiaire après le Clasico

Habitué aux grandes victoires lors de sa carrière de joueur, Xavi est habitué à garder la tête froide en toute circonstance. Même lorsque son équipe vient de remporter un Clasico à la dernière seconde, après avoir vu un but du Real Madrid annulé au préalable par la VAR. D'un 1-2 à la 87e minute qui aurait pu relancer la course au titre, le Barça est passé à un 2-1 à la 92e qui a tué tout suspense. Avec leurs douze points d'avance sur les Merengue, les Blaugrana ont une main et quatre doigts sur la Liga. Mais pas question de se relâcher pour autant pour leur entraîneur...

D'après Sport, dans les vestiaires du Camp Nou après la victoire de son équipe, Xavi a déclaré à ses troupes, qui sont parties pour quinze jours rejoindre leur sélection : "Prenez soin de vous et, surtout, revenez en bonne santé pour le sprint final". Il restera alors 12 journées et 8 victoires à aller chercher pour s'assurer du titre, plus une demi-finale retour de Coupe du Roi à bien négocier, toujours face au Real, toujours au Camp Nou.