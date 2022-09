FC Barcelone : la petite vacherie de Xavi qui a détruit Piqué

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Anciens partenaires, Xavi et Gerard Piqué se sont retrouvés avec plaisir le 6 novembre 2021, quand l'ex-milieu de terrain est revenu dans son club de toujours pour succéder à Ronald Koeman sur le banc. Il a tout de suite pu compter sur le défenseur désormais âgé de 35 ans pour faire passer ses messages aux joueurs et appliquer ses consignes tactiques. Mais les choses se sont gâtées entre eux cet été, quand Xavi a annoncé à Piqué qu'il jouerait beaucoup moins cette saison. Entre Eric Garcia, Jules Koundé, Andreas Christensen, Ronald Araujo et lui, ils sont cinq pour deux places.

"Tu vas encore moins jouer maintenant"

Piqué a été rétrogradé à la cinquième place des défenseurs centraux. Une raison autant sportive, lui qui n'a plus le même rayonnement que pendant ses belles années, qu'extrasportive. La révélation de son adultère, sa séparation avec Shakira ou encore le fait que ses entreprises lui prennent beaucoup de temps ne plaident pas en sa faveur, surtout qu'il s'est mis à la fois certains partenaires et la direction à dos pour des histoires de salaires. Dans un premier temps, Piqué a accepté de bonne grâce de jouer les doublures de luxe. Il était prêt à aider son club de cœur en jouant les piliers du vestiaire, même depuis le banc.

Mais après deux mois de compétition et seulement un match et demi joué sur sept possibles, la donne a changé. Selon Sport, Piqué se serait plaint de son faible temps de jeu dans le vestiaire. Des propos qui n'auraient pas échappé à Xavi. Celui-ci lui aurait répondu devant tous ses coéquipiers : « Et tu vas jouer encore moins maintenant ». Sans surprise, le grand défenseur envisagerait de quitter le Barça cet hiver...

Raphaël Nouet

Rédacteur