FC Barcelone : la preuve que le départ de Messi n'a jamais été comblé

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Cela s'est vérifié au FC Barcelone, qui a bien du mal à se remettre du départ de Lionel Messi. C'était pourtant il y a trois ans mais les Blaugranas, plongés dans une crise financière profonde, tentent tant bien que mal de remonter la pente. Et de reconstruire un secteur offensif où l'Argentin a laissé un vide immense.

52 recrues, 22 attaquants...

Ainsi, Mundo Deportivo révèle que depuis l'été 2021, Joan Laporta a recruté 52 joueurs au total, dont 22 attaquants. Oui, 22 attaquants (et 5 défenseurs et autant de milieux). Et malgré cela, le FC Barcelone n'a jamais réussi à retrouver son pouvoir créatif et sa puissance offensive qui ont été les siennes pendant les quinze ans où Lionel Messi a exercé sa magie sur les pelouses espagnoles.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

🟦🟥 La fijación de Laporta desde el adiós de Messi



✍️ @gbsans https://t.co/7UL4lBrANv — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 7, 2024

52 recrues, 22 attaquants...

Ainsi, Mundo Deportivo révèle que depuis l'été 2021, Joan Laporta a recruté 52 joueurs au total, dont 22 attaquants. Oui, 22 attaquants (et 5 défenseurs et autant de milieux). Et malgré cela, le FC Barcelone n'a jamais réussi à retrouver son pouvoir créatif et sa puissance offensive qui ont été les siennes pendant les quinze ans où Lionel Messi a exercé sa magie sur les pelouses espagnoles.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

🟦🟥 La fijación de Laporta desde el adiós de Messi



✍️ @gbsans https://t.co/7UL4lBrANv — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 7, 2024