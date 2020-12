FC Barcelone : la preuve que Lionel Messi a la tête ailleurs

Retenu contre son gré au FC Barcelone l'été dernier, Lionel Messi (33 ans) vit-il la saison de trop chez les Blaugranas ? S'il attend de voir qui sera le nouveau président du Barça avant de prendre une posture claire concernant son avenir, l'Argentin ne respire pas franchement le bonheur cette saison.

Un record de ballons perdus cette saison en Liga

Déçu par les départs et les promesses non tenus de ses dirigeants, peu à son aise aux côtés d'Antoine Griezmann sur le terrain, Léo Messi n'est que l'ombre du sextuple Ballon d'Or qu'il était... Et la tristesse de ses productions se ressent jusqu'à ses statistiques.

Bien que protégé par Ronald Koeman qui le défend énormément face aux médias, Messi a clairement sombré dans la médiocrité samedi soir contre Cadix (défaite 1-2). Comme le rapporte Mundo Deportivo, la Pulga a battu son record de ballons perdus sur ce match (29). Léo Messi a même repoussé son précédent score lors de l'humiliation contre Alaves (27 ballons perdus) quelques semaines plus tôt. Déprimant...