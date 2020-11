FC Barcelone : la réponse cinglante de Messi à un proche de Griezmann

Fallait pas le chercher ! Lionel Messi est revenu ce soir d'Amérique du Sud, où il s'est plutôt bien amusé avec l'Argentine pendant la quinzaine internationale. Mais si tout s'est bien passé de l'autre côté de l'Atlantique, le sextuple Ballon d'Or a rapidement déchanté une fois qu'il a posé le pied sur le sol espagnol. En effet, il a été contraint par le fisc ibérique de payer des douanes, puis il a été interrogé sur les propos d'Eric Olhats dans le France Football d'il y a deux semaines.

"Je suis fatigué d'être tout le temps le problème…"

Pour rappel, l'ancien mentor de Griezmann a déclaré dans l'hebdomadaire : "Antoine est arrivé dans un club avec de graves problèmes, où Messi contrôle tout. Il est à la fois empereur et monarque et il n'a pas vu l'arrivée d'Antoine d'un bon œil. L'attitude de Messi est déplorable, il le lui fait sentir. J'ai toujours entendu Antoine dire qu'il n'avait pas de problème avec Messi, mais pas l'inverse. C'est le régime de la terreur. Ou tu es avec lui, ou tu es contre lui".

La réponse de l'Argentin a été aussi virulente que l'attaque qui lui a été portée : "Je suis fatigué d'être tout le temps le problème de tout dans le club. En plus, après 15 heures de vol, je me retrouve avec le fisc. C'est de la folie". On voudrait donner envie à Messi de quitter effectivement le FCB l'été prochain qu'on ne s'y prendrait pas autrement…