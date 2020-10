FC Barcelone : la victime de Messi en Bolivie vit un calvaire digne d'Alvaro avec Neymar

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Il y a un mois, après le sulfureux PSG-OM (0-1), Alvaro Gonzalez avait pris de plein fouet un raz-de-marée d'insultes sur les réseaux sociaux après que Neymar ait assuré qu'il lui avait lancé des insultes racistes. L'Argentin Lucas Nava est en train de vivre la même chose. Dans la nuit de mardi à mercredi, ce préparateur physique de la Bolivie a été pris pour cible par Lionel Messi au terme de la victoire argentine (2-1) à La Paz. La Pulga lui a lancé : "La c… de ta mère, le chauve ! Qu'est-ce qui t'arrive, le chauve ? Pourquoi tu fous le bordel, con… ? Viens pas me casser les c… !".

Il a appelé son fils Lionel en hommage à Messi !

Depuis deux jours, Nava vit un enfer, comme il l'a révélé à Radio Colonia : "J'ai grandi en regardant jouer Messi, c'est le plus grand de tous. Je l'admire tellement que j'ai appelé mon fils Lionel. A la fin du match, j'ai vu qu'il y a une mêlée et j'ai simplement voulu séparer tout le monde pour éviter qu'il n'y ait des expulsés. Là, je crois qu'il y a eu un malentendu mais ce sont des choses qui arrivent sur le terrain. J'ai reçu des insultes et des menaces à cause de ce qui s'est passé avec Messi. Ça m'embête que mes enfants entendent ce qu'il se dit sur moi".

Surtout que, contrairement à ce qui s'est passé pour Alvaro avec Neymar, la fédération bolivienne aura bien du mal à prouver que Nava n'a pas insulté Messi puisqu'on le voit de dos sur toutes les images de la télévision…