FC Barcelone : Lamine Yamal clôt la polémique avec Adrien Rabiot

Le 8 juillet dernier, avant la demi-finale de l'Euro 2024 entre la France et l'Espagne, Adrien Rabiot, interrogé sur Lamine Yamal, avait répondu que l'ailier devrait "en faire bien plus que ce qu’il avait montré jusque-là pour atteindre la finale". Le Barcelonais avait répondu sur le terrain, avec une égalisation magnifique et une victoire (2-1), et après avec une publication sur les réseaux sociaux. Mais ce samedi, Yamal a directement répondu au milieu français, qui pourrait devenir son partenaire au Barça, lors d'un entretien dans France Football.

"Cela m’a aidé à me motiver"

"Je me suis rendu compte plus tard que c'est lui qui défendait sur moi. Sur le coup, je n’ai pas fait attention à ça. Finalement, même s’il s’agit peut-être d’un malentendu, cela m’a aidé à me motiver, à faire un bon match. Mais je n’ai aucune rancœur à son égard. C’est un excellent joueur et on se recroisera avec plaisir sur un terrain." Une réponse classe et simple d'un joueur qui l'est tout autant. Et qui pourrait donc bientôt porter le même maillot au quotidien qu'Adrien Rabiot.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

Unveiling our new away kit 🖤💙❤ pic.twitter.com/hIY2Vy4Lg7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 4, 2024