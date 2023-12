FC Barcelone : Laporta a rendu visite à Xavi, un nouveau coup dur tombe !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ter Stegen encore sur le flanc

« Ter Stegen est écarté à cause de ses douleurs au dos. Son retour sera contre Gérone. Balde, lui, va bien, il fait de bons matchs. Il continuera à jouer et sera important pour l’équipe, que ce soit Cancelo, Kounde ou quiconque joue. Pedri ? Il a fait un très bon match contre Porto. Il a couru environ 13 km. Il nous aide avec et sans le ballon. Il est revenu en bonne condition physique. »

L’hommage de Xavi à coach Simeone

« C'est un match important. C'est un adversaire direct. Nous jouons chez nous et nous avons besoin de nos supporters. Les équipes de Simeone sont toujours très difficiles à jouer, elles défendent en bloc et elles sont très agressives. Nous avons tout pour faire un bon match et prendre les trois points. Je voudrais souligner le coach qu'est Simeone. Chaque jour qui passe, je ressens plus de respect et d'admiration pour Cholo, ce qu'il a réalisé est louable. Il a changé l'histoire de l'Atletico et s'est adapté aux joueurs qu'il avait. »

La petite visite de Laporta

« Le président nous a rendu visite et nous a encouragés à jouer un grand match. Il a une grande confiance dans ce projet et il le voit toujours positivement. De temps en temps, il descend aux vestiaires. Il est venu à l'entraînement aujourd'hui pour nous encourager et pour montrer sa confiance au staff et aux joueurs. Il est toujours de bonne humeur et c'est une joie. »

La pression est sur Felix et Lewandowski

« João Félix doit utiliser le fait de jouer contre son ancienne équipe comme une motivation supplémentaire. Il est de Benfica et contre Porto, il a déjà joué avec cette envie supplémentaire. Je suis très content de la façon dont il s'est adapté dans le groupe (...) Robert est une machine, il ne s'arrête jamais de travailler. Il continuera à marquer, on doit le servir pour qu'il finisse les actions. »

Son avenir et l’arrivée de Roque cet hiver

« Je n’ai pas l'impression que je jouais mon poste contre Porto. J'ai la confiance de Deco et du président. Qu'un joueur comme Vitor Roque puisse venir sera très important et très intéressant pour le groupe. »

🔊 Xavi: "El #BarçaAtleti es un partido muy importante para nosotros, contra un rival duro. Y necesitamos a la afición a tope, como contra el Porto. Ojalá venga mucha gente a Montjuïc y que nos anime hasta el final. La afición será vital"



🎟 https://t.co/8vrjAneONh pic.twitter.com/swlLMVZm4w — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 2, 2023

Podcast Men's Up Life