FC Barcelone : Laporta a trouvé une brillante idée pour remplir les caisses du club

Depuis maintenant plusieurs années, le FC Barcelone est en proie à de grosses difficultés économiques. Alors, le club catalan cherche désespérément des moyens de se remplir les poches. Et la dernière idée des Blaugrana pour renflouer ses caisses est totalement insolite.

Le Barça met en vente des diamants du Camp Nou

En effet, d'après la Cadena COPE et Sport, le Barça compterait désormais vendre des diamants. Le champion d'Espagne en titre aurait "une technologie qui lui a permis d’extraire le carbone du gazon et de le cristalliser en utilisant des méthodes avancées totalement durables et ayant zéro impact environnemental", explique Sport. Ces diamants seraient donc créés à partir de la pelouse du Camp Nou et devraient être vendus 2 500 euros pour un diamant d’un demi-carat et 15 000 euros pour un diamant d’un carat.

💎 ¡El Barça pone a la venta los diamantes del Camp Nou!



💸 Un diamante de medio quilate se vende por 2.500 euros, mientras que uno de un quilate cuesta la considerable suma de 15.000 euroshttps://t.co/calk77tTUf — Diario SPORT (@sport) November 6, 2023

