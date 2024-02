FC Barcelone : Laporta a une grosse priorité pour l’après-Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Xavi partant au 30 juin prochain, Joan Laporta et Deco sont déjà en réflexion pour dessiner les contours du FC Barcelone 2024-25 et l’idée directrice que devra porter le nouvel entraîneur des Blaugranas.

La volonté d’amener plus de rigueur au quotidien ?

Si l’on en croit le journaliste espagnol Ferran Correas (RAC1), le président du Barça a les idées claires sur la suite. Joan Laporta envisage toujours la possibilité de ramener une « patte allemande » à la Cuidad Esportiva Joan Gamper. Un technicien biberonné à la Bundesliga pour amener l’assurance de davantage de travail à l’entraînement à l’heure où certains pensent que l’équipe ne s’entraîne pas assez ?

Si le nom de Jürgen Klopp, en partance de Liverpool en fin de saison, semble le plus évident dans ces cas-là, il ne faut pas non plus négliger la candidature d’Hansi Flick, qui correspond à ce type de portrait-robot. En 2021, avant l’arrivée de Xavi, Laporta avait songé à l’ancien sélectionneur de la Manschaaft. Bis répétita ?

