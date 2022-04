FC Barcelone : Laporta annonce des mesures radicales après le fiasco blaugrana

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le couac n’est pas passé inaperçu au FC Barcelone. Ce sont en effet plus de 30 000 supporters de l’Eintracht Francfort qui se sont massés dans les tribunes du Camp Nou jeudi dernier en quarts de finale retour de la Ligue Europa pour assister à la victoire de leur équipe favorite (3-2). Depuis, l’affaire a fait un tollé : comment peut-on arriver dans un stade adverse et compter plus de supporters que le club hôte ?

« Je tiens à m'excuser auprès des socios qui se sont sentis mal à l'aise lors du match contre l'Eintracht Francfort, s’est platement excusé Joan Laporta en conférence de presse. Nous avons détecté un opérateur qui a commis une faute professionnelle et nous avons résilié le contrat avec lui. Les achats depuis l'Allemagne n'étaient pas autorisés, de nombreuses tentatives ont été faites pour acheter des billets. Le système de contrôle a fonctionné... Et des groupes organisés ont contourné tous les mécanismes. « Il y a eu une mauvaise utilisation des abonnements par un groupe de socios, qui ont donné leurs abonnements à des fans allemands. C'est triste et ça va être analysé. »

Pour remédier à ce genre de problèmes à l'avenir, le président du Barça va donc prendre toutes les mesures nécessaires. « Nous avons hérité ce système de la direction antérieure, nous pensions que cela pouvait fonctionner et nous avons vu que dans les matchs spéciaux, cela ne se produit pas, a-t-il ajouté. Nous comprenons que le club n'est pas coupable de ce qui s'est passé, mais il est responsable... le club n'a pas vendu de billets aux supporters allemands. La mesure que nous prenons désormais pour les matches à risques et internationaux est d'imposer des billets nominatifs. Nous adopterons ces mesures annoncées, et d'autres en cours d'élaboration, pour que ce qui s'est passé jeudi ne se reproduise plus. »

Laporta a par ailleurs précisé que 7000 abonnés et 7800 socios avaient revendu leur billet lors du match, ce qui a pu expliquer en partie la déferlante allemande dans l’enceinte du club catalan puis dans les rues de la Ciudad Condal.

7000 abonnés et 7800 socios ont revendu leur billet lors du #Barca - Francfort.

Pour résumer Le président du FC Barcelone Joan Laporta a tenté d’expliquer les raisons pour lesquelles le Camp Nou avait été enseveli par les supporters de l’Eintracht Francfort jeudi en quarts de finale retour de Ligue Europa (1-1, 2-3).

