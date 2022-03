FC Barcelone : Laporta calme le jeu sur le mercato catalan et le dossier Haaland

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone va tenter d’enregistrer l’arrivée d’Erling Haaland l’été prochain. Le buteur Norvégien est la priorité du club catalan pour renforcer son attaque. Une opération coûteuse que le Barça ne réalisera pas coûte que coûte.

Laporta s’est exprimé lors de la célébration du titre des féminines du Barça : « Nous sommes ici pour bien gérer un club de football, qui est le Barça, et bien que nous nous soyons améliorés, la situation économique n'a pas été inversée. C'est la priorité, ainsi que celle de constituer une équipe de plus en plus puissante. Nous serons impliqués dans tout, mais nous ne réaliserons aucune opération qui mette en danger la situation. »

