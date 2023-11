FC Barcelone : Laporta fait une grande déclaration d'amour à Xavi

L'ambiance reste morose au FC Barcelone après le piètre match nul arraché au Rayo Vallecano (1-1) samedi, avec une égalisation sur un csc dans les dernières minutes. Après la rencontre, Xavi a tiré sur l'arbitrage, une nouvelle fois, mais la prestation de son équipe n'arrange pas ses affaires. Le coach blaugrana était présent ce lundi en conférence de presse avant le match de C1 contre Porto demain. Il a notamment expliqué avoir rencontré sa direction, qui l'a complètement rassuré sur ses intentions... "J'ai parlé avec le président et avec Deco. La confiance en moi est totale. Je l'ai noté. Le projet reste le même. Je suis convaincu qu'on va progresser et que les bons résultats reviendront. On croit en nous!"

Des propos validés par ceux de Joan Laporta, qui a renouvelé son soutien à Xavi, ce lundi. Un soutien sans faille... "Nous sommes avec Xavi, je garantis à 100%, notre soutien sera total. Il est notre manager et nous sommes fiers de l'avoir comme coach."

