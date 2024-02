FC Barcelone : Laporta lâche une bombe sur l’OM en Super League !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le projet de Super League est sur les rails. Grâce à une décision juridique favorable de la Cour européenne, fin décembre, les fondateurs de la Super League ont reçu le feu vert pour tenter de lancer leur nouvelle compétition. Joan Laporta a confirmé que l’OM serait très intéressé à l’idée de rejoindre ce nouveau tournoi, et ce, les récents démentis de Pablo Longoria à ce sujet fin 2023.

« Il y a aussi des équipes françaises comme l’OM »

« La Super League pourrait exister à partir de la saison qui vient, ou en 2025-26. Outre le Barça et Madrid, il y a les Italiens : l’Inter, Milan, Naples et la Roma. Il y a aussi des équipes françaises comme l’Olympique de Marseille, et les trois équipes portugaises, Sporting, Benfica et Porto, qui aimeraient bien venir, a-t-il affirmé sur RAC1. Il y a aussi les équipes néerlandaises (Ajax, Feyenoord et PSV) et les équipes belges de Bruges et d’Anderlecht. Il serait préférable d’avoir une compétition à 16 équipes. »

Podcast Men's Up Life