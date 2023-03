FC Barcelone : Laporta rassure les supporters après l'annonce du Real Madrid dans l'affaire Negreira

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ce dimanche, le Real Madrid a officialisé le fait qu'il allait désormais être partie prenante de l'affaire Negreira. En agissant ainsi, la Maison Blanche va avoir accès à toutes les pièces du dossier et pourra déterminer quels dommages et intérêts elle pourra réclamer s'il est avéré que le FC Barcelone a payé l'ancien sifflet pour obtenir des faveurs de la part du corps arbitral. Le pire est à craindre pour les socios catalans puisqu'un avocat interrogé par El Chiringuito a expliqué que les sanctions pouvaient aller de la dissolution pure et simple du club au retrait des trophées remportés pendant la période concernée...

Sentant que l'angoisse gagnait les rangs, le président du Barça, Joan Laporta, a publié un message sur les réseaux sociaux ce dimanche pour tenter de rassurer tout le monde : "Culers, restez tranquilles. Le Barça est innocent de ce dont on l’accuse et victime d’une campagne contre son honneur dans laquelle tout le monde est désormais impliqué. Pas de surprise, nous allons défendre le Barça et démontrer l’innocence du club. Beaucoup devront rectifier". Ça promet d'être tendu entre Laporta et Pérez le week-end prochain pour le Clasico !