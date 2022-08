FC Barcelone : le Barça a une dette colossale envers Piqué !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Joan Laporta a bien redressé les comptes du FC Barcelone, notamment en vendant les droits TV du club catalan, ce qui lui permet d'être très actif sur le Mercato avec les arrivées de Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha, Franck Kessié et Andreas Christensen. Mais selon la Liga, le Barça n'a réalisé que 517 M€ de plus value et non 667 comme l'avait indiqué le club, ce qui n'est pas sans poser problème.

Une solution pour boucher le trou serait, selon ARA, de retarder le versement des dettes à l'endroit de Gerard Piqué, prévu pour cette saison. Le défenseur avait fait des efforts pour permettre les arrivées d'Eric Garcia et Memphis Depay et le Barça lui devrait 52 M€ ! Ce sont 70% de ses émoluments qui ont été reportés. Une sacrée preuve d'amour pour celui qui n'est plus du tout un premier choix pour Xavi, et qu'il faudrait bien rembourser tôt ou tard...