FC Barcelone : le Barça a une ultime solution pour réhabiliter Messi

Sanctionné de deux matches de suspension pour son carton rouge lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne FC Barcelone – Athletic Bilbao (2-3 ap.), Lionel Messi manquera le match face à Elche dimanche après avoir manqué le 16e de finale de Coupe du Roi face à Cornella hier. Du côté du Barça, on s'est pourtant battu pour faire réduire à un seul match la suspension du sextuple Ballon d'Or.

Le TAS comme dernier recours envisageable

Coupable d'un geste violent sur le basque Asier Villalibre, « Leo » Messi n'a pas bénéficié de la grâce de la commission d'appel ce vendredi. Et pourtant le Barça s'était présenté à l'audience avec des images pour défendre le caractère involontaire du coup de sang de l'Argentin, sanctionné d'un carton rouge pour la première fois de sa carrière.

Dans la lettre de motivation envoyée par la Commission d'appel au Barça, et que SPORT s'est procuré, il est clairement établi que « de simples doutes ne suffiraient pas à démontrer cette erreur "claire et manifeste", la seule susceptible de saper la présomption de véracité du dossier d'arbitrage ». Le Barça doit désormais décider si oui ou non il en reste là ou saisit le TAS pour faire annuler la sanction.