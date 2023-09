FC Barcelone : le Barça annonce une mesure radicale contre le FC Séville !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En réponse au refus du FC Séville de participer au déjeuner institutionnel entre dirigeants avant le match, le FC Barcelone a publié un communiqué lapidaire pour dénoncer le mépris du club andalou, lequel se sert du « cas Negreira » pour jeter l’opprobre sur l’entité catalane.

« Barcelone comprend qu'il s'agit d'une attaque contre l'institution catalane et d'un délit inacceptable. Le soi-disant "Affaire Negreira" ne peut pas servir d'excuse à de telles actions puisque la procédure judiciaire est dans une phase d'enquête très prématurée et que le positionnement du FC Séville préjuge clairement des faits », déplore la direction du Barça.

Fin de relation Barça - Séville

Face à ce qu’il juge comme un manque de respect, le club blaugrana a annoncé la rupture pure et simple des relations entre les deux clubs : « L'action du FC Séville est également totalement incongrue étant donné que, d'une part, il évoque la présomption d'innocence et, d'autre part, il nie son exercice au FC Barcelone dans la procédure judiciaire en cours. Compte tenu de cette position inadmissible et injustifiée du FC Séville, le FC Barcelone considère que toutes les relations avec l'institution sévillane sont rompues, tant qu'il ne rectifie pas sa position actuelle ».

La posture du FC Séville est d’autant plus difficile à comprendre que le président sévillan, qui avait annoncé son absence, est bel et bien présent du côté de Montjuïc ce soir…

Comunicado oficial del FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 29, 2023

Podcast Men's Up Life