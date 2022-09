FC Barcelone : le Barça confirme sa très bonne passe à Séville

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le déplacement était attendu à l'occasion de cette quatrième journée de Liga. Et de toute évidence, il prouve que le FC Barcelone répond bien présent. En première période, sur la pelouse du FC Séville, les joueurs de Xavi avaient déjà fait le trou et menaient le plus logiquement du monde avec deux buts signés Raphinha (21e) et Lewandowski (36e") parfaitement lancé par Koundé.

Au retour des vestiaires, et sur une nouvelle offrande de Koundé, de la tête, Eric Garcia offrait un avantage encore plus net aux Catalans (3-0, 50e). Avec ce confortable succès, le Barça se hisse à la seconde place de la Liga, derrière le Real Madrid et à deux points.