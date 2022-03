FC Barcelone : le Barça corrige Osasuna (4-0)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone n'a pas tremblé. Et a même prouvé qu'il faudrait compter avec lui en cette fin de saison au travers d'un succès clair et net sur la formation d'Osasuna.

C'est Ferran Torres qui ouvrait le score sur pénalty dès la 14e minute, après une faute sur Gavi. Ce même Torres, sept minutes plus tard, et bien servi par Dembélé, enroulait sa frappe pour permettre aux Catalans de faire le break. Ousmane Dembélé, dans plusieurs bons coups, était à l'origine du troisième but avec un centre au cordeau adressé à Pierre-Emerick Aubameyang qui trompait le gardien d'Osasuna.

Au retour des vestiaires, la formation de Xavi gérait son avantage sans jamais trembler. Mieux, Riqui Puig, en deux temps et d'une frappe du pied droit, inscrivait le quatrième but du Barça (75e). Les Catalans sont ce soir à la 3e place de la Liga.