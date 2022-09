FC Barcelone : le Barça costaud sur la pelouse de Séville

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le déplacement était attendu. Et de toute évidence, il prouve que le FC Barcelone répond bien présent. En une période, seulement, les joueurs de Xavi ont effet fait le trou face au FC Séville. Le Barça mène le plus logiquement du monde avec deux buts signés Raphinha (21e) et Lewandowski (36e") parfaitement lancé par Koundé.