FC Barcelone : le Barça demande la démission de Tebas après les révélations dans l'affaire Negreira

Selon La Vanguardia, le président de la Liga, Javier Tebas, aurait avancé de fausses preuves pour accabler le FC Barcelone dans l’affaire Negreira. Les révélations sont troublantes et relancent le scandale arbitral. Suite à ces révélations, le club blaugrana a réagi via un communiqué, demandant à Javier Tebas démissionner.

Le communiqué du Barça

"Compte tenu de la gravité de l'information parue aujourd'hui lundi dans La Vanguardia , dans laquelle le président de LaLiga, Javier Tebas, est lié en tant qu'exécuteur testamentaire en présentant de fausses preuves au parquet pour incriminer notre club, le FC Barcelone souhaite exprimer sa profonde colère , indignation et lassitude.

Pour cette raison, nous demandons instamment au président de LaLiga d'apparaître publiquement pour offrir des explications, au-delà du tweet envoyé à l'aube par M. Tebas, fuyant le studio et avec une patine menaçante.

Le FC Barcelone, comme le disait le président Joan Laporta ces dernières semaines, se sent victime d'un lynchage médiatique en raison d'événements qui ne se sont jamais produits : le Barça n'a jamais acheté d'arbitres.

Une poignée de médias et de faiseurs d'opinion ont participé à ce harcèlement avec des intentions plus ou moins mauvaises, et avec LaLiga en coulisse attisant le feu contre notre Club, avec des contributions de son président qui ne sont allées que dans un sens : essayer de nous condamner. devant l'opinion publique avant que les faits soient jugés.

Ce n'est pas la première fois que le président de LaLiga utilise toute sa machinerie médiatique pour faire sauter le FC Barcelone mais, à part ses bêtises habituelles, on n'aurait jamais pu imaginer qu'il aurait tenté d'incriminer notre Club avec de fausses preuves.

La nouvelle publiée aujourd'hui par La Vanguardia est tellement grave qu'elle devrait alerter tous les clubs de LaLiga, en raison de pratiques qui ne cadrent pas avec les fonctions attribuées au président de LaLiga.

Seulement pour ce fait, celui de s'attribuer des fonctions qui ne lui correspondent pas, bien qu'aussi par dignité et par respect pour la présidence de LaLiga, M. Tebas devrait démissionner de sa fonction. Cependant, conscient de son obsession de persécuter le FC Barcelone et montrant constamment son aversion et son antipathie manifeste envers notre Club, nous comprenons que l'actuel président de LaLiga persistera dans son comportement de continuer à nuire à notre Club", peut-on lire sur le communiqué de l'actuel leader de la Liga.

