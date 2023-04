FC Barcelone : le Barça détruit Elche et chambre le Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

15 points après 27 matchs, c'est désormais ce qui sépare le FC Barcelone (71 points) du Real Madrid (56 pts) après la nouvelle victoire des Blaugranas ce samedi à Elche (3-0) et avant le match des Merengue demain après-midi (16h15) face à Valladolid.

Lewandowski bien parti pour le pichichi

Sur la lancée de leur Clasico victorieux, les protégés de Xavi ont fait la différence grâce notamment à l'inévitable Robert Lewandowski, auteur d'un doublé (20e et 66e) et plus que jamais meilleur buteur de Liga avec 17 réalisations. Les Blaugranas ont également trouvé la faille par Ansu Fati (55e) et Ferran Torres (70e).

Malgré la tempête Negreira, qui pourrit son actualité depuis plus d'un mois, le Barça continue son cavalier seul vers le titre de Liga. Un titre qui le fuit depuis 2019... Cela valait bien un petit tweet pour les Madrilènes :