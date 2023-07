FC Barcelone : le Barça dévoile son nouveau maillot extérieur

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Quelques semaines après avoir dévoilé son nouveau maillot domicile, le Barça a révélé ce mercredi matin son nouveau maillot extérieur. On y retrouve une tunique blanche à l'inspiration vintage. Le bout des manches est rouge tandis que le short est bleu et les chaussettes sont rouge et bleu.

𝙃𝒆𝙧𝒆 𝒕𝙤 𝙡𝒆𝙖𝒅 𝒕𝙝𝒆 𝒘𝙖𝒚 pic.twitter.com/jLlRu7F4uC — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 26, 2023

