FC Barcelone : le Barça humilie l'Inter Miami sans Lewandowski mais avec un Raphinha triplement décisif

Pour son premier match de préparation, le FC Barcelone a atomisé cette nuit la franchise de MLS de l'Inter Miami (6-0). Titulaire tout comme Andreas Christensen et Franck Kessié, Raphinha, arrivé cet été au Barça en provenance de Leeds, a inscrit un but (25e) et délivré deux passes décisives pour son premier match sous les couleurs blaugrana. Pierre-Emerick Aubameyang (19e), Ansu fati (41e), Gavi (55e), Memphis Depay (69e) et Ousmane Dembélé (70e) sont les autres buteurs du Barça. Robert Lewandowski n'était lui pas présent sur la feuille de match.