FC Barcelone : le Barça prend la tête de la Liga, Xavi a bien préparé le Bayern

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le gros turn-over de Xavi

Après avoir étrillé le Viktoria Plzen (5-1) et à quelques jours du déplacement sur la pelouse du Bayern Munich, Xavi avait fait des choix forts en privilégiant la Ligue des Champions. A Cadix, le technicien a fait neuf changements dans son onze de départ avec seulement Marc-André Ter Stegen et Frenkie De Jong reconduits. Forcément, cela s'est ressenti sur la cohérence de l'équipe et les difficultés à proposer du jeu en première période. L'intérêt étant quand même d'avoir pu faire souffler le tandem Ousmane Dembélé – Robert Lewandowski, si brillant mercredi en Coupe d'Europe et qui n'aura joué qu'une demi-heure... ce qui lui a laissé le temps de marquer un but chacun !

Lewandowski enquille déjà les buts, De Jong précieux

Même en jouant à peine une demi-heure, Robert Lewandowski a montré combien il était clinique en marquant moins de dix minutes après son entrée en jeu et en délivrant une passe décisive pour Ansu Fati. Seul joueur de champ à avoir enchaîné, Frenkie de Jong a été à la hauteur en ouvrant la marque (55e). La hiérarchie ne risque pas de changer

Depay et Torres décevants, Raphinha et Baldé encourageants

Dans l'équipe des « coiffeurs-sénateurs » du Barça, quelques-uns n'ont pas complètement déçus : le latéral gauche Alex Baldé, qui aurait pu bénéficier d'un penalty en premier acte, et l'ancien rennais Raphinha qui a trouvé le poteau de Jeremias Ledesma (10e) et est impliqué sur le second but. En revanche, Ferran Torres et Memphis Depay n'ont pas gagné de points dans la bataille pour les places de devant.