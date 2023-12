FC Barcelone : le Barça privé de Coupe du Monde en 2025 ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après s’être longtemps contenté d’une Coupe Intercontinentale puis d’un Mondial ouvert au seul vainqueur des Ligues des Champions, la FIFA va dégainer un nouveau format de sa compétition des clubs à compter de l’été 2025 avec 32 équipes concernées… Sauf que - contrairement au Bayern Munich, au PSG, à l’Inter Milan, à Porto ou à Benfica - le FC Barcelone est très loin d’une qualification selon RMC Sports.

Il ne reste plus que 4 places et seul le titre en C1 sauve le Barça

En effet, le mode de qualification de cette compétition prévoit seulement 12 places pour les plus grands clubs européens. Quatre places sont d’ores et déjà réservées aux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions (Chelsea, Real Madrid, Manchester City et le lauréat de l’édition 2024), huit iront aux équipes en fonction de l’indice UEFA. Il ne reste donc plus que quatre places à attribuer : trois au classement, un au vainqueur de l’édition 2024. Seulement 12ème du classement après deux campagnes désastreuses, le Barça a tout intérêt à ne pas s’arrêter aux huitièmes de finale contre Naples mais bel et bien à aller au bout pour s’assurer d’une place alors que Liverpool ou encore le RB Leipzig sont, eux, en ballotage favorables pour arracher une place.

A noter que ce premier véritable Mondial des clubs en 2025 fera office de répétition générale en vue de la Coupe du Monde des nations puisqu’il se déroulera aux Etats-Unis. Cette compétition d’été aura ensuite lieu tous les quatre ans.

