FC Barcelone : le Barça s’est offert un jackpot record contre le Real Madrid

Le FC Barcelone est sorti victorieux d'un Clasico de haut vol hier en renversant le Real Madrid grâce à des buts de Sergio Roberto et Franck Kessie, ce qui lui permet de compter 12 points d'avance sur son rival historique. Et financièrement aussi, le Barça a fait fort hier soir. La RAC révèle en effet que le club catalan a recueilli 8.1M€ en ticketing, dont 3M€ grâce aux loges VIP. Et qu'il s'agit d'un record.