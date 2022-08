FC Barcelone : le Barça s'impose face à la Real Sociedad et de quelle manière !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

On ne sait quelle sera la saison du FC Barcelone. Mais on mesure déjà la puissance offensive de la formation catalane, bien aidée, il est vrai, par l'entrée d'Ansu Fati au cours de la seconde période.

Alors que les Catalans avaient rejoint le vestiaire sur un score de 1-1, but de Lewandowski dès la première minute de jeu, ils ont passé la seconde au retour des vestiaires. Ousmane Dembélé a offert le second but au Barça (66e) avant que le buteur polonais, bien servi par Fati, ne marque le but du break (68e).

En fin de match, à la 79e minute, Fati s'offrait même un but personnel pour parachever le succès des hommes de Xavi.