FC Barcelone : le Barça se sort du piège Galatasaray !

C'était le FC Barcelone qui avait fait la meilleure impression en début de rencontre. Et notamment dès la 10e minute de jeu avec une occasion à mettre au crédit de Frenkie De Jong, bien servi dans la profondeur, mais qui, face au but, expédiait sa frappe du gauche à côté du montant droit du gardien turc de Galatasaray.

A la 28e minute, mieux dans le match et parvenant à se créer quelques situations dangereuses, Gomis et les siens ouvraient le score sur corner. Marcao, d'une tête plongeante, devançait Torres et trompait ter Stegen (1-0, 28e). Le club catalan réagissait vite et Pedri, au terme de deux dribbles dans la surface de réparation, trompait Peña du pied droit, à bout portant (1-1, 37e). Les joueurs de Xavi auraient même pu prendre l'avantage avant lue retour au vestiaire, Aubameyang trouvant la barre transversale de Pena sur un coup de casque à la suite d'un corner.

Mais c'est bel et bien le Gabonais, à la 49e minute, qui donnait l'avantage au Barça. Après deux tentatives de Busquets, puis Pedri, repoussées par le gardien de Galatasaray, de Jong trouvait intelligemment Aubameyang de la tête qui envoyait le ballon au fond des filets (1-2, 49e). Les homme de Xavi, qui restent à l'heure actuelle sur une série de dix matches sans défaite toutes compétitions confondues, se contentaient par la suite d'assurer la qualification.

Seule frayeur, à la 60e minute, une frappe lourde et puissante de Van Aanholt qui flirtait avec la transversale de ter Stegen.

Pour résumer Le FC Barcelone, qui a concédé le match nul à l'aller (0-0) contre Galatasaray, se rend depuis 18 heures 45 en Turquie pour le match retour de Ligue Europa. Au terme des quatre-vingt dix minutes de la rencontre, les hommes de Xavi sont qualifiés pour le tour suivant.

Benjamin Danet

Rédacteur