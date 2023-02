FC Barcelone : le Real Betis, le match de la rédemption pour Raphinha

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Enfin ! Arrivé le 13 juillet dernier moyennant 58 M€, Raphinha a enfin justifié une partie de cet investissement en réalisant un très bon match ce soir sur la pelouse du Betis Séville. Pour cette partie en retard de la 17e journée, les Blaugranas affrontaient le 6e de la Liga, au jeu entraînant mais parfois rugueux, devant un public survolté. L'ailier brésilien était attendu au tournant, lui qui n'aura pas de concurrence pendant trois semaines en raison de la blessure d'Ousmane Dembélé. Et ce n'est sans doute pas une coïncidence s'il a réussi son meilleur match sous le maillot barcelonais dans ces conditions.

Quand Dembélé est aussi sur le terrain, le jeu penche davantage vers lui. Et quand il est sur le banc, Raphinha sait que les occasions manquées lui vaudront d'être remplaçant au prochain match. Mais là, le Français est à l'infirmerie. Et le Brésilien peut jouer libérer. Ce soir, il a percuté comme à ses plus beaux jours et a été décisif à plusieurs reprises. Il a marqué une première fois de la tête mais était hors-jeu (32e), il aurait dû se voir accordé un pénalty en début de seconde période et a inscrit le premier but de la partie à la 65e, à l'affut sur un centre de Baldé. Il semblait d'ailleurs légèrement hors-jeu. Ce match, conclu par une victoire 2-1 d'un Barça plus leader que jamais de la Liga, plein peut constituer un tournant pour l'ancien Rennais s'il confirme.