FC Barcelone : le bon, la brute et le truand de la première partie de saison

Le bon : Frenkie De Jong

On aurait pu citer Pedri et plus récemment les jeunes Araujo et Mingueza. Dans un Barça en fin de cycle et moribond, le Néerlandais est l'un des rares à incarner l'avenir du club. Elément indispensable du onze de Ronald Koeman, l'ancien de l'Ajax fait ses matches. Quand on vient à citer le milieu défensif comme meilleur joueur du début de saison et qu'on s'appelle le Barça, c'est qu'il y a vraiment un souci...

La brute : Ronald Koeman

Remplaçant de Quique Sétien après le traumatisme européen face au Bayern Munich (2-8), le technicien batave est arrivé avec des idées et une discipline. Il a aussi imposé un ménage dans l'effectif quitte à bouleverser les habitudes du roi Messi. Exit le lieutenant Luis Suarez. Exit Ivan Rakitic. Exit Arturo Vidal. Tout ce qui pouvait avoir une forme de caractère à l'exception de Messi et Piqué a pris la porte. Management en mode bourrin.

Le truand : Lionel Messi

« Léo » était vexé par les dirigeants depuis le Barçagate, « Léo » était triste du recrutement et de l'évolution de l'effectif sur Josep Maria Bartomeu, « Léo » ne voulait pas rester au Barça et avait demandé à partir, « Léo » n'a pas été entendu. Depuis « Léo » boude, marche sur le pré (encore plus que d'habitude...) et on est loin de voir la meilleure version de l'Argentin. Joueur sur le déclin ou gamin capricieux ? On en saura sans doute davantage dans quelques mois...