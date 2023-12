FC Barcelone : le bon, la brute et le truand des Blaugrana

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le bon : Lamine Yamal

C’est encore un diamant brut qui a parfois besoin de se faire « tailler » par ses partenaires, comme Robert Lewandowski. Mais ce qu’il montre à 16 ans (il en avait 15 quand il a été lancé par Xavi chez les pros) est tout simplement exceptionnel. S’il est épargné par les blessures et les entourages néfastes, il va arpenter le couloir droit de l’attaque barcelonaise pendant de longues années. Il est déjà ultra rapide et percutant, déroutant dans ses dribbles. Il ne lui reste plus qu’à ajouter l’efficacité dans le dernier geste. Peut-être pour 2024 ?

La brute : Gavi

Il concourrait également au titre de « bon ». Mais vu le nombre de coups qu’il distribue à chaque matches, vu le nombre d’adversaires avec qui il s’est déjà fâché à seulement 19 ans, il mérite son titre de « brute ». Le milieu offensif a une énergie débordante qui lui joue souvent des tours quand il veut récupérer le ballon. Il va devoir apprendre à canaliser son engagement car les arbitres ne feront pas preuve d’autant de mansuétude lorsqu’il sera remis de sa grave blessure contractée avec la sélection espagnole et qui a mis un terme à sa saison.

Le truand : Ousmane Dembélé

En signant dans un club de mercenaires comme le PSG, il a opté pour une destination qui lui ressemble… La direction et Xavi n’ont pas caché leur déception le concernant mais ce n’est certainement pas parce que l’ailier français manque à l’équipe. C’est jute que l’investissement consenti n’a pas été à la hauteur des services rendus. Luis Enrique a raison de dire que Dembélé est le joueur le plus déstabilisant du monde. Mais il l’était déjà à ses débuts. Un contrôle et un premier dribble hors normes. Mais la suite… Centres au troisième poteau, pas ajustés, frappes pas cadrées. Dembélé n’a pas progressé à Barcelone et il ne progressera pas à Paris. Pas le genre de joueurs à avoir une réflexion sur ses carences. Par contre, il est le genre à réclamer des salaires en hausse à un club en difficulté financière. Aucun regret à avoir, donc…

