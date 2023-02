FC Barcelone : le but de Lewandowski face à Manchester United a coûté 1,25 M€ au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Malgré l'ouverture du score sur pénalty de Robert Lewandowski, le FC Barcelone s'est incliné ce jeudi sur la pelouse de Manchester United (2-1), en 16e de finale retour de la Ligue Europa. Les Blaugrana sont donc éliminés de la C3.

Une élimination qui coûte cher

Face aux Red Devils, l'attaquant polonais a inscrit son 25e but de la saison toutes compétitions confondues. Comme l'explique AS, cette barre déclencherait le versement d’un bonus d'1,25 million d'euros du Barça au Bayern Munich, l'ancien club de Robert Lewandowski. Et ça sera le cas lors de chaque saison où RL9 passera le cap des 25 réalisations.

💸 La eliminación en la Europa League abre otra brecha económica para el club, que había presupuestado 20,2 millones de ingresos por la Champions. https://t.co/JGEZ7ncspJ — Diario AS (@diarioas) February 24, 2023

Pour résumer Le Barça va devoir verser un bonus d'1,25 million d'euros au Bayern Munich pour Robert Lewandowski puisque l'attaquant polonais a inscrit son 25e but de la saison toutes compétitions confondues.

Fabien Chorlet

Rédacteur