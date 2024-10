FC Barcelone : le chambrage ultime d'un ex du Barça au Real Madrid

Les chiffres de son passage au FC Barcelone sont précis. 96 matches disputés, 11 buts marqués et 10 passes décisives. Pas si mal, au fond, pour un milieu de terrain défensif, réputé pour son abattage et sa pugnacité.

Vidéo sur les réseaux sociaux

On parle ici d'Arturo Vidal, le Chilien, au Barça entre 2018 et 2020. Et qui de toute évidence continue de suivre l'actualité de son ancien club, Clasico oblige. Car au lendemain du 4-0 infligé par les hommes de Hansi Flick à ceux de Carlo Ancelotti, il s'est fendu d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Forcément, les supporters du Barça ne peuvent qu'apprécier.