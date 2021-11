FC Barcelone : le cheikh se vexe et bloque Xavi, Laporta obligé de rattraper le coup ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Depuis le limogeage de Ronald Koeman la semaine passée, le FC Barcelone bataille pour faire venir Xavi sur son banc. L'ancien milieu blaugrana a beau être très motivé à l'idée de s'asseoir sur le banc de son club de cœur, il n'ira pas au clash avec les dirigeants de son club qatari d'Al-Sadd. Si dans un premier temps, Xavi avait la charge de négocier son départ, ce sont désormais aux dirigeants du Barça de rentrer à l'action.

Pour obtenir rapidement la venue de Xavi, Joan Laporta a dêpéché son vice-président des Sports Rafa Yuste et son directeur du football Mateu Alemany à Doha mais ce ne sera pas suffisant. Esport3 rapporte en effet que le cheikh Mohammed bin Al Thani, propriétaire d'Al-Sadd, n'a aucune intention de rencontrer les deux hommes.

Al-Sadd bloque Xavi et le dit

Le club qatari s'est même montré très ferme dans un communiqué du président Turki Al-Ali : « Nous nous félicitons de la visite de la délégation administrative du FC Barcelone, ​​et nous apprécions et respectons cela. La position du club est claire depuis le début - nous nous engageons à garder notre entraîneur Xavi avec nous et nous ne pouvons pas le laisser partir à ce moment sensible de la saison ».

Dans la culture locale, ce genre de discussions se fait de patron à patron et le cheikh Mohammed bin Al Thani attendrait tout simplement que Joan Laporta se déplace en personne pour négocier avec lui. Ce n'est qu'à cette condition qu'Al-Sadd reviendra sur la clause libératoire de Xavi, fixée à 5 M€, et qui bloque pour l'instant la venue du technicien en Catalogne. Le président du Barça acceptera-t-il de faire un voyage éclair à Doha pour débloquer la situation ?