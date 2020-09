FC Barcelone : le chouchou de Messi bat un record

Révélation du FC Barcelone cette saison, Ansu Fati est entré dans la légende du football espagnol. Hier, face à l'Allemagne (1-1), dans le cadre de la première journée de la Ligue des Nations, l'ailier de poche a honoré sa première cap avec le maillot de la Roja.

À 17 ans, Fati est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot de l'Espagne depuis... 1936 ! Le chouchou de Lionel Messi n'en finit plus de battre des records de précocité. Cette saison, il était déjà devenu le plus jeune joueur à marquer un but en Ligue des Champions. Pour le moment, rien ne peut arrêter l'envol du joueur formé à La Masia.