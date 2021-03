FC Barcelone : le chouchou de Messi vit un calvaire

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si le FC Barcelone parvient à décrocher un voire deux trophées à la fin de la saison (il est en finale de la Coupe du Roi et 2e de Liga), ce sera un petit miracle. En effet, le sort n'a pas épargné les Blaugranas depuis l'ouverture des hostilités. Rien qu'en novembre, deux joueurs majeurs, Ansu Fati et Gerard Piqué, se sont blessés. L'un comme l'autre ont rechuté, même si cela a l'air d'être plus ennuyeux pour le chouchou de Lionel Messi.

Il pourrait être opéré une troisième fois

En effet, il a déjà été opéré deux fois de son genou gauche touché et une troisième opération serait de l'ordre du possible ! Lors de son retour à l'entraînement, l'ailier gauche s'est plaint de douleur et le staff médical a décidé de se donner trois semaines pour voir s'il s'agissait d'un processus normal de guérison ou pas. S'il devait repasser une troisième fois sur le billard, sa saison serait terminée.

Ansu Fati a longtemps été conseillé par l'un des frères de Lionel Messi, Rodrigo, mais il a décidé dernièrement de rejoindre l'écurie de Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo. C'était en août, trois mois avant le début des ennuis…