FC Barcelone : le club crie au complot dans l'affaire Enríquez Negreira

Enorme bombe révélée par AS et la Cadena SER que cette enquête de la justice espagnole concernant un paiement de 1,4 M€ du FC Barcelone à José Maria Enriquez Negreira entre 2016 et 2018, à une époque où il faisait partie de la commission de l'arbitrage. L'enquête tend à prouver que le club catalan a agi de la sorte pour obtenir des faveurs arbitrales sur cette période. Si cela se vérifiait, les anciens dirigeants, l'ex-président Josep Maria Bartomeu, seraient dans de beaux draps car, de l'autre côté des Pyrénées, ce sont les hommes et pas les institutions qui trinquent. Le Barça n'aurait à redouter qu'un déshonneur, ce qui est déjà beaucoup.

En milieu d'après-midi, le club blaugrana a publié un communiqué dans lequel il a promis des actions contre les responsables, si l'enquête prouvait leur culpabilité. Mais surtout, le FCB a replongé dans de vieux travers, celui de la théorie du complot, très en vogue dans les années 60, 70 et 80, quand le Real Madrid lui était supérieur. Il s'étonne que cette révélation, alors que l'enquête était censée rester secrète, intervienne à un moment où l'équipe de Xavi file vers le titre en Liga. Le fait que ce soit AS, quotidien madrilène, qui révèle l'information accrédite la thèse de la tentative de déstabilisation. Une posture qui évite de se positionner concrètement sur un fait assez grave...