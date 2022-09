FC Barcelone : le club dément pour l'affaire Messi, un ancien coach ne veut plus entendre parler de lui

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le quotidien espagnol El Mundo a provoqué une énorme polémique ce mercredi en dévoilant les dessous de la négociation entre Lionel Messi et le FC Barcelone à l'été 2020 pour une prolongation. Selon lui, l'Argentin voulait une loge au Camp Nou pour sa famille et Luis Suarez, des billets aériens pour aller fêter Noël au pays chaque année, une augmentation, une prime à la signature, la possibilité d'arrêter de façon unilatérale... Du très négatif pour La Pulga. Mais le Barça ne se laisse pas faire. En fin d'après-midi, le club a publié un communiqué pour démentir ces informations et assure qu'il pourrait y avoir des poursuites. Sauf qu'El Mundo, qui a baptisé son dossier le "Barçagate", a expliqué dans son édition du jour qu'il s'agissait du premier épisode. D'autres révélations devraient donc suivre...

Par ailleurs, l'éphémère entraîneur du FCB Quique Setién (janvier-août 2020) a été interrogé sur sa relation avec Lionel Messi. Il s'est contenté de répondre : "Je préfère ne pas parler de lui". Les deux hommes avaient eu des relations exécrables, l'Argentin se prenant également la tête avec l'adjoint de Setién. Sous ses ordres, le FCB, à la dérive, avait fini par se faire humilier par le Bayern Munich en quarts de finale de la Champions League (2-8)... Au moment de leur licenciement, l'adjoint de Setién avait révélé que Messi avait manœuvré pour qu'ils se fassent virer.