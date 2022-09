FC Barcelone : le club désamorce la dernière polémique avec Piqué

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Depuis le début de la saison, on parle de Gerard Piqué pour tout sauf pour du football. Confiné au banc par Xavi, qui lui préfère Eric Garcia et Jules Koundé dans l'axe, voire Ronald Araujo quand l'un des deux premiers est absent, le défenseur central de 35 ans a fait la Une des magazines people pour sa rupture avec Shakira en raison d'une relation adultérine. Et en plus, certains médias catalans lui ont prêté la volonté de racheter des droits de Barça Studios via l'une de ses sociétés afin de contribuer directement au rétablissement financier de son club.

Le FC Barcelone a d'abord laissé courir la rumeur mais, voyant qu'elle prenait de l'ampleur en raison du conflit d'intérêt que cela pourrait représenter, le club a publié un communiqué pour démentir l'information : "Devant l'information publiée par le journal Ara sous le titre "Laporta refuse Barça Studios à Piqué, le FC Barcelone dément catégoriquement le fait que le président du club a reçu une quelconque offre de la part de Gerard Piqué ou de son entreprise pour acquérir Barça Studios. Le club regrette profondément la diffusion de ces informations infondées qui affectent l'image et la respectabilité des sportifs du FC Barcelone".