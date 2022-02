FC Barcelone : le coup bas du Barça à Xavi et Dembélé

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Ousmane Dembélé n’a pas pris part à la rencontre de championnat, mais était présent sur le banc du FC Barcelone. En froid avec ses dirigeants, après avoir refusé de prolonger et de partir lors du mercato hivernal, il a été sifflé par une bonne partie du public lors de l’avant match. Après la victoire des joueurs de Xavi, le Barça a posté une vidéo dans laquelle un détail attire beaucoup l’attention.

En effet dans cette vidéo d’après-match, on voit Xavi saluer l’ensemble de son staff et de ses joueurs : sauf un. Le club catalan a coupé le moment où l’entraîneur espagnol salue Ousmane Dembélé. Un geste qui montre bien la cassure entre le champion du monde tricolore et son club.

Unquestionably the best video you'll see today pic.twitter.com/ZmqirrgGe9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2022