FC Barcelone : le dernier coup bas de Laporta à Koeman

Les sources de tension sont tellement nombreuses actuellement au FC Barcelone, que le moindre faux pas pourrait conduire à une explosion. Raison pour laquelle Joan Laporta et son équipe font en sorte de verrouiller la communication. Cela s'est encore vérifié lundi avec l'annonce par la journaliste néerlandaise Barbara Barend que la participation de Ronald Koeman à une émission produite par sa chaîne, HLF8, avait été annulée. Pour justement éviter un mauvais mot du technicien qui le mettrait à la faute.

On peut comprendre Laporta, qui a vu Koeman, lassé par la tournure des événements, multiplier les tacles envers le club ces dernières semaines. Il y avait d'abord eu la lecture d'un communiqué pendant une conférence de presse dans lequel il se dédouanait en partie des mauvais résultats. Communiqué dont il n'avait pas parlé à ses successeurs. Et après la déroute à Lisbonne (0-3) mercredi dernier, Koeman a tenu une autre conférence durant laquelle il a critiqué son président pour les contacts qu'il peut avoir avec d'autres entraîneurs alors que lui est toujours en place. Bref, ce n'était pas le moment pour le technicien de participer à une émission de son pays pendant laquelle il aurait pu finir de régler ses comptes. Et ce alors que Laporta et lui auraient convenu de continuer encore l'aventure ensemble…

📺 Laporta veta a Koeman en la tele holandesahttps://t.co/bR7SgrJPCm — Diario AS (@diarioas) October 4, 2021