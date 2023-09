FC Barcelone : le FC Séville se lâche sur le Barça suite au cas Negreira !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Inculpé depuis jeudi dans l’affaire Negreira au même titre que ses anciens dirigeants (Rosell, Bartomeu) et l’ex arbitre, le FC Barcelone est actuellement dans la tourmente en coulisses. Alors que le Barça affronte le FC Séville ce soir à Montjuïc pour le compte de la 8ème journée de Liga, le club andalou a choisi de marquer le coup.

Le FC Séville boycottera le protocole

Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, le club sévillan a justifié l’absence de ses dirigeants dans le protocole d’avant-match ce soir en Catalogne par le cas Negreira. Il s’agit en effet pour le FC Séville de montrer son « indignation totale et son rejet des pratiques menées par les anciens dirigeants du FC Barcelone inculpés dans l'affaire Negreira, pratiques qui sont présumées constituer un délit selon le tribunal d'instruction numéro 1 de Barcelone ».

« Pour cette raison, le FC Séville a suspendu les actes protocolaires prévus pour le match de la Liga de ce vendredi 29 septembre entre le club blaugrana et le FC Séville, et annonce l'absence de représentation dans la tribune d'honneur du stade de Montjuïc. Il tient à exprimer son plus profond respect pour les membres et les abonnés du FC Barcelone, ainsi que pour ses employés actuels et ses dirigeants qui travaillent quotidiennement au sein du FC Barcelone et qui sont indirectement impliqués dans cette affaire », précise toutefois le club andalou.

