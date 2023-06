FC Barcelone - Mercato : le fair-play financier renforcé à cause des Blaugrana !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Actuellement, l'Angleterre hallucine en découvrant que l'Arabie Saoudite a investi dans le consortium dirigé par Todd Boehly et ayant repris Chelsea. Il n'y aurait rien de grave si le royaume n'était pas déjà propriétaire de Newcastle et si, surtout, ses clubs au pays ne rachetaient pas à prix d'or les joueurs dont les Blues ne veulent plus. Ce qui va leur permettre d'équilibrer leurs comptes alors qu'ils ont dépensé à torts et à travers depuis un an. Cette pratique très douteuse est dans le collimateur de l'UEFA, qui a annoncé de nouvelles règles plus strictes pour le fair-play financier.

Finis les transferts aux montants gonflés artificiellement

Désormais, le FPF aura un droit de regard sur les montants des transferts. Ainsi, ce qu'il s'est passé entre le FC Barcelone et la Juventus Turin en 2020, cet échange Pjanic-Arthur qui avait entraîné de gros transferts d'argent entre les deux clubs ne sera plus possible. Le procès sur les plus-values qui vise la Juve en Italie a éveillé les consciences du côté de l'UEFA. C'est un bon début même s'il reste encore beaucoup de décisions à prendre pour en finir avec les dérives de ces dernières années...

