FC Barcelone : le geste exceptionnel de Ter Stegen qui offre la victoire à Majorque

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone s'est offert un succès, hier soir, sur le terrain de Majorque. Le club catalan enchaîne du même coup un quatrième match consécutif (deux nuls et deux victoires) sans perdre en championnat. C'est l'attaquant Luuk de Jong, sur un centre d'Oscar Mingueza, qui a sauté plus que la défense de Majorque et marqué de la tête (1-0, 44e).

Reste que cette victoire aurait pu être remise en cause en toute fin de match sans une parade sublime du gardien néerlandais, Ter Stegen. Regardez, c'est ci-dessous.