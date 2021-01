FC Barcelone : le grand Messi est de retour, le PSG en a la preuve et peut trembler !

Lionel Messi semble enfin de retour au premier plan. La nouvelle enchante les supporters du FC Barcelone, et beaucoup moins ceux du PSG. Après un début de saison marqué par des balbutiements avec ses dirigeants et des envies de départ assumées au mercato estival, le prodige argentin est plus impliqué et redevient décisif.

Hier, « La Pulga » a ainsi inscrit un doublé à Grenade pour mener le Barça vers un large succès qui le fait recoller à trois petits points du Real Madrid au classement. Ce même Messi en a profité pour prendre seul la tête du classement des buteurs de la Liga avec 11 réalisations, devant Gerard Moreno (Villarreal, 10) et son ami Luis Suarez (Atlético Madrid, 9).

Messi connaît un début d'année historiquement prolifique

En plus de ce petit exploit, Messi (33 ans) a retrouvé de son efficacité sur coup-franc. Comme le rappelle Mister Chip, expert en statistiques en tout genre, le capitaine du FC Barcelone n’avait plus marqué sur phase arrêtée loin du Camp Nou depuis le 2 avril 2019 à Villarreal. Ses cinq derniers buts sur coup-franc avaient été inscrits à domicile contre Liverpool, le FC Séville, Valladolid, le Celta Vigo et l’Osasuna Pampelune. Par ailleurs, Messi réalise avec 4 buts son meilleur début d'année depuis 2016, où il en avait planté cinq... Le PSG et Mauricio Pochettino peuvent donc s’inquiéter avant les 8es de finale de la Ligue des champions en février et mars.