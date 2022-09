FC Barcelone : le maillot pour 2023-2024 a fuité et il va plaire aux supporters !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Les supporters des grands clubs de football sont très attachés à la tradition. Notamment au design du maillot. Les manches blanches à Arsenal, la bande rouge verticale à l'Ajax, celles vertes et blanches au Celtic, le blanc immaculé du Real Madrid... pas question d'y toucher ! Mais certains équipementiers comme Nike n'hésitent pas à transgresser les traditions. Mais ce que fait la firme américaine au FC Barcelone, c'est du grand n'importe quoi. En 2015-16, il y a eu les barres horizontales ; en 2017-18, un dégradé de barres horizontales ; en 2018-19, des barres toutes fines ; en 2019-20, un damier ; en 2021-22, un patchwork immonde et cette saison, des barres horizontales mais avec trois couleurs et non deux !

Loin, très loin du design en vigueur depuis 1912, constitué de bandes horizontales bleues et rouges. Mais, heureusement, selon le site Footy Headlines, la saison 2023-24 verra un retour à la tradition. La tunique devrait être composée de trois bandes, deux rouges, une bleue. Ouf ! Peut-être que c'est Joan Laporta qui a demandé à avoir quelque chose de classique pour le maillot à domicile, sachant que l'extérieur, qui sera blanc comme celui du Real Madrid, va déjà mettre les supporters dans un drôle d'état ?